روسيا توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك في"

"الصحة": للأشخاص الذين هم فوق الـ 60 عاماً

وافقت روسيا، اليوم، على استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك في" ضد كورونا للأشخاص فوق 60 عاماً.

وأفاد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم، بأنه منح الموافقة لاستخدام اللقاح الروسي لتطعيم الأشخاص فوق 60 عاماً، مشيراً إلى أن وزارة الصحة وافقت على تعديل تعليمات الاستخدام الطبي للقاح لتشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، والذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، بهذا اللقاح.

فيروس كورونا الجديد

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26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442 11:08 AM

"الصحة": للأشخاص الذين هم فوق الـ 60 عاماً

روسيا توافق على استخدام لقاح "سبوتنيك في"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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وافقت روسيا، اليوم، على استخدام اللقاح الروسي "سبوتنيك في" ضد كورونا للأشخاص فوق 60 عاماً.

وأفاد وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، اليوم، بأنه منح الموافقة لاستخدام اللقاح الروسي لتطعيم الأشخاص فوق 60 عاماً، مشيراً إلى أن وزارة الصحة وافقت على تعديل تعليمات الاستخدام الطبي للقاح لتشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً، والذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، بهذا اللقاح.

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فيروس كورونا الجديد

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