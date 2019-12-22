المالك للاعبي الحزم: مباراة الهلال بداية التصحيح

عقد سلمان المالك عضو شرف نادي الحزم اجتماعاً طارئاً مع اللاعبين ومدرب الفريق الأول لكرة القدم بعد تراجع مستويات الفريق في الفترة الماضية.

وطالب المالك اللاعبين بالعودة إلى طريق الانتصارات، حيث يقابل الفريق نظيره الهلال في المباراة المقبلة.

هذا ووعد اللاعبون بالظهور بمستوى مميز أمام الهلال وبقية المباريات المقبلة.

