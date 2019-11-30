"خليجي 24": عمان تنفرد بصدارة المجموعة الثانية بعد الفوز على الكويت

نجح المنتخب العماني مساء اليوم في الانفراد بصدارة المجموعة الثانية، بعدما رفع رصيده لأربع نقاط بعد التغلب على نظيره الكويتي .

وكان منتخب عمان قد نجح في التغلب على المنتخب الكويتي بهدفين لهدف، ضمن مباريات الجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية .

سجل هدفي عمان عبدالعزيز المقبالي من ركلتي جزاء، وجاء هدف الكويت عن طريق يوسف ناصر.



وقبل مباراة المنتخبين السعودي والبحريني فإن ترتيب المجموعة يكون عمان في الصدارة بأربع نقاط، ثم الكويت ثلاث نقاط، يليهما البحرين والسعودية برصيد نقطة واحدة.