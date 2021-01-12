ارتفاع في أسعار النفط.. و"برنت" عند 55.72 دولارًا للبرميل

فيما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.2%

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء وسط توقعات بانخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي ومتابعة مستجدات "كورونا".

وتجاوزت إصابات "كورونا" حول العالم مستوى 90 مليونًا أمس الاثنين، وسط مواصلة عدد من الدول في أوروبا وآسيا -إلى جانب الولايات المتحدة- تشديد قيود التباعد الاجتماعي والإغلاق.

وفي سياق منفصل، تَوَقّع "جولدمان ساكس" ارتفاع سعر خام "برنت" إلى مستوى 65 دولارًا للبرميل بحلول منتصف العام الجاري، مقارنة بتقديرات سابقة بأن يسجل ذلك المستوى مع نهاية 2021؛ وذلك بدعم من قوة الطلب المتوقعة نتيجة توزيع لقاحات "كورونا".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس بنحو 0.1% إلى 55.72 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم فبراير 0.2% عند 52.36 دولارًا للبرميل.

ووفق "رويترز"، فمن المقرر أن يعلن معهد البترول الأمريكي تقديرات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.