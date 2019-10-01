فيفا : "الزعيم" أنهى المهمة الأولى برباعية في الشباك القطرية

أشاد بفوز الهلال الكبير على السد

أشاد موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بفوز الهلال الكبير على نظيره السد القطري لحساب ذهاب دور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا 2019 مؤكدًا أنه اقترب خطوة كبيرة من التأهل للمباراة النهائية.



وغرد الحساب الرسمي للفيفا على موقع "تويتر" تحت عنوان " الهلال أنهاها برباعية".

قائلاً: "الأزرق سيطر ولعب مباراة كبيرة وأضاف هدفين في الشوط الثاني واستحق الفوز بذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا بنتيجة عريضة (4-1) على مضيفه السد عن جدارة ليخطو خطوة كبيرة نحو النهائي القاري، مباراة العودة 22 أكتوبر في الرياض".