الرئيس الفرنسي: دول العالم فشلت في تطبيق اتفاق باريس للمناخ

لفت إلى وجود مخاوف من زيادات جديدة في درجات الحرارة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين: "إن دول العالم فشلت في تطبيق مخرجات اتفاق باريس للمناخ الذي وُقّع عام 2015".

ولفت خلال كلمته في قمة الأمم المتحدة لمكافحة التغير المناخي في مدينة جلاسكو الاسكتلندية إلى وجود مخاوف حقيقية من زيادات جديدة في درجات الحرارة، وفقًا لـ"فرانس 24".

وذكر أن تخصيص 100 مليار دولار سنويًّا حتى عام 2025 لمكافحة التغير المناخي يمكن أن يساهم في التصدي للأزمة.