"الأرصاد": رياح سطحية على الرياض تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرّمة

سماء غائمة جزئياً على منطقتَي الحدود الشمالية والجوف

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاءٍ من منطقتَي الحدود الشمالية والجوف، ونشاطاً في الرياح السطحية على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض؛ يمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرّمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية تتحوّل إلى شمالية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 14 - 34 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 14 - 34 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف الموج.