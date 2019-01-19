"إعلان مهم" مرتقب.. هل ينهي "ترامب" الإغلاق الحكومي؟

سيُصدره مباشرة من البيت الأبيض

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، إصدار "إعلان مهم" بشأن الإغلاق الحكومي، والوضع على الحدود الجنوبية للبلاد.

ووفقاً لـ"فرانس برس"، قال "ترامب" عبر حسابه على "تويتر": "سأصدر إعلاناً مهماً بشأن الأزمة الإنسانية على حدودنا الجنوبية والإغلاق الحكومي، بعد ظهر غد الساعة الثالثة بعد الظهر (بالتوقيت المحلي)، مباشرة من البيت الأبيض"، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.

ويدخل الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية، الذي بدأ مع رفض "ترامب" التوقيع على قانون الموازنة، الذي لم يتضمن خطته لإنشاء جدار حدودي مع المكسيك، أسبوعه الخامس اليوم، فهل ينهي الرئيس الأمريكي الإغلاق الحكومي؟