الأرجنتين: حالات الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز 5 آلاف وزاد عدد الوفيات إلى 264

تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين خمسة آلاف حالة يوم الثلاثاء، وفقًا للتقرير اليومي لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة: إن حالات الإصابة المؤكدة بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس ارتفع بواقع 134 إلى 5020 حالة؛ فيما زاد عدد الوفيات إلى 264.

ونجحت الأرجنتين في إبطاء ارتفاع الإصابات الجديدة، بفرض إجراءات عزل عام صارمة على مستوى البلاد لا تسمح لسكان المدن الكبيرة بمغادرة منازلهم إلا للأعمال الضرورية أو حالات الطوارئ، أو شراء البقالة ولوازم الأسرة.

وخففت بعض المراكز الحضرية الأصغر بعضَ القيود؛ لكنها ما تزال تحت حجر صحي مفروض في أنحاء البلاد حتى العاشر من مايو على الأقل.