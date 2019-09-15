شرطة الرياض تُطيح بمطلوب في 8 قضايا جنائية .. بحوزته رشاش و11 جوّالاً

كان معه أيضاً أقنعة للوجه وقيود بلاستيكية .. اعتداء وسلب تحت تهديد السلاح

أعلنت شرطة منطقة الرياض، الإطاحة بأحد المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية بحقه، ومتهم بترويج المخدرات وارتكاب ثماني جرائم اعتداءٍ وسلبٍ باستخدام الآلات الحادة.

تفصيلاً؛ صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية للمطلوبين في القضايا الجنائية أسفرت ـبتوفيق الله-عن الإطاحة بأحد المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية بحقه، ومتهم بترويج المخدرات وارتكاب ثماني جرائم اعتداءٍ وسلبٍ باستخدام الآلات الحادة، وإشهار الأسلحة النارية، وذلك بعد رصد وجوده في أحد الأحياء السكنية ودهمه والقبض عليه، وتم ضبطه وبحوزته التالي:

1. سلاح رشاش ومسدسان (غير مرخصة).

2. عدد (17) طلقة نارية.

3. أسلحة بيضاء.

4. كمية من مخدر "الشبو".

5. أقنعة للوجه.

6. قيود بلاستيكية.

7. عدد (11) هاتفاً نقالاً.

8. عدد (5) أجهزة حواسيب.

وجرى توقيفه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وشرطة منطقة الرياض، إذ تعلن ذلك لتؤكّد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل مَن تسوّل له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.