إقبال كبير من الزوار على جناح رئاسة أمن الدولة في "بوليفارد الرياض"

تعرفوا على أهداف ومهام مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990

شهد جناح رئاسة أمن الدولة بمنطقة "بوليفارد الرياض" إقبالاً كبيراً من الزوار المشارك ضمن فعاليات "موسم الرياض".

وتعرف الزوار من الجنسين على أهداف ومهام مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990 المتمثلة في مد جسور الاتصال والتواصل بين الرئاسة والمواطن والمقيم، عبر إسهامهم في الإبلاغ الفوري عن الأماكن المشبوهة التي قد يكون بها إرهابون أو مطلوبون أمنياً أو خلايا إرهابية.

ويقوم الجناح بتوزيع برشورات عن الرئاسة وهدايا تذكارية بشكل يومي للزوار، كما يُقيم الجناح مسابقة أسبوعية يُقدم من خلالها للفائزين جوائز قيمة.

يذكر أن رئاسة أمن الدولة تشارك ضمن فعاليات "موسم الرياض" بمعارض تعريفية عن مركز البلاغات الأمنية والرقم الموحد 990 في البوليفارد والوينتروندرلاند.