4,5 مليون ريال.. إيداع مكافآت طلاب وطالبات القنفذة.. غدًا

"الزاحمي" يثمّن جهود خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية

تودع إدارة تعليم القنفذة يوم غد الثلاثاء أكثر من 4,5 مليون ريال مكافآت الطلاب والطالبات عن شهري محرم وصفر لعام ١٤٤٢هـ للبنين وشهر محرم للبنات.



وقال مدير تعليم القنفذة، الدكتور محمد الزاحمي، إن صرف المكافآت يستهدف طلاب وطالبات مدارس التحفيظ والتربية الخاصة والإعاقات الجسمية والاغتراب والمدارس النائية وأبناء المعلمين المتوفين.

وثمّن جهود الزملاء والزميلات في قسم خدمات الطلاب والطالبات والشؤون المالية، متمنيًا لأبنائه دوام التوفيق .