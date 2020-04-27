داخل المستشفيات.. بريطانيا تعلن وفاة 360 شخصاً جراء كورونا

إجمالي عدد ضحايا المرض الذين لقوا حتفهم فيها بلغ 21092 شخصاً

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا وفاة 360 شخصاً داخل المستشفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير الصحة البريطاني مات هانكوك خلال المؤتمر الصحفي اليومي أن إجمالي عدد ضحايا المرض الذين لقوا حتفهم داخل المستشفيات بلغ 21092 شخصاً، ضمنهم 82 موظفاً في وزارة الصحة و16 في قطاع الرعاية الاجتماعية.



على صعيد متصل، أعلن هانكوك أن هيئة الرعاية الصحية ستبدأ غداً العودة تدريجياً إلى العمل بشكل طبيعي بعد انخفاض عدد الإصابات الجديدة، على أن يترك تقدير نوع الخدمة المقدمة على حسب ظروف المستشفيات والعيادات.

وأوضح كبير المستشارين الصحيين البريطانيين بروفسر كريس ويت خلال المؤتمر أن الحكومة ستنظر قبل تعديل سياسة الإغلاق الحالية عندما تتم مراجعتها بعد حوالي 10 أيام إلى قدرة هيئة الرعاية الصحية المستمرة على تلبية متطلبات الرعاية الحرجة والانخفاض في عدد الوَفَيَات ومعدل الإصابة إلى مستوى يمكن التحكم فيه.

