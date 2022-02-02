"الموارد البشرية" تشارك في مؤتمر LEAP وتدشن تطبيق الجوال للأفراد

وقّعت 5 اتفاقيات في المجال الرقمي بغرض تحقيق عدة أهداف

شاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الحدث التقني الأضخم عالميًا، مؤتمر LEAP، الذي نظمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تحت شعار "عين على المستقبل"، واستضافته العاصمة السعودية الرياض خلال المدة من 1 إلى 3 فبراير 2022، واجتمع فيه أكثر من 350 متحدثًا من حول العالم، وأكثر من 200 صندوق استثماري مشارك في المؤتمر، وأكثر من 700 شركة رائدة وناشئة في مجال التقنية، و6 منصات للحديث عن مستقبل التقنية وازدهار المجتمعات الرقمية.



وجاءت مشاركة الوزارة في المؤتمر الدولي عبر منصة قوى التي تتيح الوصول إلى جميع خدمات قطاع العمل وبنفاذ موحد في المؤتمر الذي يخلق حلقة وصل بين الخبراء ورواد ومبتكري التقنية، إضافة إلى الجهات الحكومية والمستثمرين من حول العالم لمناقشة أبرز التحديات الاجتماعية والثقافية التي تواجه العالم؛ كونها تُعد إحدى المنصات الرقمية الحكومية التي تضطلع بدور مهم في تمكين سوق العمل وتعزيز نمو وتوسع واستمرارية الأعمال في المملكة، إضافة إلى تقديم منظومة إلكترونية متكاملة، تواكب رؤية المملكة.



وتسعى الوزارة من خلال مشاركة منصة قوى في مؤتمر LEAP إلى استعراض رحلة التحول الرقمي وتسهيل وتسريع الإجراءات عبر رقمنة الخدمات؛ حيث تواكب "قوى" التطورات والتحولات في العالم الرقمي؛ سعيًا إلى خلق تجربة مثالية لمستفيديها، إضافة إلى رفع مستوى الوعي والشفافية بين المنشآت.



كما دشنت خلال انعقاد المؤتمر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للأفراد، الذي يهدف إلى تحسين تجربة المستفيد وتعزيز قنوات التواصل مع العملاء، والمواءمة مع سياسات وتشريعات هيئة الحكومة الرقمية، وجمع الخدمات في تطبيق موحد، وتمكين المستفيدين من صنع أثر في مجتمعاتهم.



وقال مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة المهندس محمد الجاسر: تسعى الوزارة إلى أتمتة خدماتها ورقمنتها، لتسهيل وصول الجميع إلى ما يحتاجون إليه من خدمات دون الحاجة إلى تكبد عناء مراجعة الوزارة أو فروعها، وذلك لمواكبة متطلبات العصر، وقد حققت الوزارة منجزات متوالية في هذا الجانب بما يتواكب مع المرحلتين الحالية والمستقبلية.



يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد وقعت خلال مشاركتها في المؤتمر خمس اتفاقيات مع شركة ديفوتيم السعودية المحدودة والشركة السعودية لتقنية المعلومات SITE، وشركة برايس وتر هاوس كوبرز للاستشارات المحدودة PwC، وشركة سيسكو إنترناشيونال المحدودة، وشركة يونيفونك.



وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة وهو تعظيم الاستفادة من عقود الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، وتقديم خدمات تطوير الأعمال والخدمات الاستشارية والتقنية في مجال التحول الرقمي والتعاون فيما يخص التقييمات الأمنية للمنصات التي تشرف عليها الوزارة، وبناء استراتيجيات الأمن السيبراني وتعزيز حوكمته، وتطوير أعمال إدارة التهديدات السيبرانية Threat Intelligence بمراكز عمليات أمن المعلومات بالوزارة والجهات التابعة لها، وتطوير ورفع كفاءة برامج التوعية الأمنية بالوزارة والجهات التابعة لها، إضافة إلى إعداد البرامج المشتركة لهذه الجهات، وتطوير وتحديث إستراتيجية البيانات للوزارة والجهات التابعة لها بشكل منتظم؛ لضمان مواكبة أفضل الممارسات العالمية والمواءمة مع المتطلبات الوطنية.



كما تستهدف هذه الاتفاقيات تشغيل أعمال مكتب إدارة وحوكمة البيانات في الوزارة والجهات التابعة لها من خلال كوادر بشرية مؤهلة، وتعريف وتنفيذ حالات استخدام البيانات وتطبيق خوارزميات الذكاء الاصطناعي لدعم صناعة القرار، وتعريف ودراسة حالات تحقيق العائد من البيانات التي تنتجها الوزارة، وتطوير ورفع كفاءة برامج التوعية بالبيانات، ومناقشة المبادرات المحتملة المتعلقة بالتحول الرقمي للوزارة وتطوير خدمات العناية بعملاء الوزارة.