الإمارات تسجل 1,538 إصابة جديدة بـ"كورونا"

1,411 حالة شفاء ترفع الإجمالي إلى 106,354

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 1,538 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع وَفَيَات.



وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات إلى 114,387 حالة، والوفيات إلى 459 حالة.



وأشارت الوزارة إلى شفاء 1,411 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 106,354 حالة.