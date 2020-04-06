"رويترز": روسيا مستعدة لخفض كبير جداً في إنتاجها النفطي لدعم السوق

قبل يومين من اجتماع "أوبك"

نقلت "رويترز" عن مصدرين روسيين، اليوم (الاثنين)، أن روسيا مستعدة لخفض كبير جدا في إنتاجها النفطي لدعم أسواق الخام الضعيفة، لكنهما لم يذكرا أرقامًا محددة.

وتحدث المصدران بينما تعتزم منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجون آخرون، يشكلون ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، عقد مؤتمر عبر دائرة تلفزيونية مغلقة الخميس المقبل لمناقشة سبل دعم سوق النفط.

ولم ترد وزارة الطاقة الروسية على الفور على طلب للتعقيب.

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قد أبلغ الصحفيين في وقت سابق اليوم أن موسكو مستعدة للعمل مع دول رئيسية أخرى منتجة للنفط.