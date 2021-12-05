تعليم المجمعة يشكر الزميل الجوفان لجهوده في الاحتفاء باليوم الوطني

تلقى الزميل الدكتور فلاح محمد الجوفان خطاب شكر وتقدير من إدارة التعليم بمحافظة المجمعة، نظير جهوده في إنجاح فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ٩١.

وقال مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبد اللطيف الملحم، في خطابه: تتقدم إدارة التعليم بمحافظة المجمعة ممثلة في لجنة الاحتفاء باليوم الوطني الحادي والتسعين، بخالص الشكر والتقدير للدكتور فلاح بن محمد الجوفان، على ما قدمه من جهود وعطاء مميز وتفاعل وطني في إنجاح احتفاء إدارة التعليم باليوم الوطني، تحت شعار "هي لنا دار"، مثمنين له تلك الجهود ومتمنين له التوفيق والسداد.