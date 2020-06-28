لتحديد مصير أمم أفريقيا.. "كاف" يصدر قراره الثلاثاء المقبل

تعقد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الثلاثاء القادم؛ اجتماعًا لبحث مصير مسابقتي الأندية لهذا الموسم، إضافة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 المقررة في الكاميرون، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.



وتوقفت منافسات اللعبة على صعيد القارة، باستثناء بوروندي، منذ مارس الماضي بسبب "كوفيد-19"، وشملت التصفيات المؤهّلة لكأس الأمم، منافسات مسابقتي الأندية، دوري الأبطال وكأس الاتحاد (الكونفدرالية).



وأكد الاتحاد في بيان له أن اللجنة التنفيذية تعقد "اجتماعاً بالفيديو يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 الساعة 10:00 صباحًا؛ وذلك لمناقشة آثار وباء كوفيد - 19 على كرة القدم الأفريقية والأمور المتعلقة به"؛ لبحث استكمال المنافسات القارية، يليه مؤتمر صحفي بحضور رئيس الاتحاد أحمد أحمد.



ويشمل البرنامج استكمال التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم 2021 والنهائيات التي من المقرر أن تستضيفها الكاميرون بين التاسع من يناير والسادس من فبراير المقبلين.



كما أدرج الاتحاد على جدول أعماله: "استئناف مسابقات الأندية لموسم 2019-2020"، والمصادقة على إجراءات مالية ستتخذ في ظل أزمة فيروس كورونا، وتثبيت باه في منصب الأمين العام خلفًا للمغربي معاذ حجي.