الاستحمام بماء ساخن هل يقتل "كورونا"؟.. "الصحة العالمية" تجيب

ضِمن نصائح متناقلة عبر منصات التواصل الاجتماعي لمواجهة المرض

مع الانتشار الكبير لفيروس كورونا حول العالم، يتناقل الكثير من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي النصائح عن طرق غير صحيحة تتعلق بكيفية القضاء على فيروس كورونا، الذي تسبب حتى الآن في إصابة أكثر من مليون و400 ألف شخص في العالم.

وتقول إحدى هذه المعلومات المغلوطة: إن الاستحمام بماء ساخن جدًّا يضمن عدم الإصابة بفيروس كورونا، ويقتل الفيروس إذا ما كان عالقًا بالجسم.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"، فنّدت منظمة الصحة العالمية في حسابها على "فيسبوك" هذه الشائعة قائلة: إن "الاستحمام بماء دافئ أو حتى ساخن جدًّا، لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا".

وأكدت أن حرارة جسم الإنسان تبقى ثابتة عند الاستحمام، وتتراوح بين 36.5 و37 درجة مئوية، بعضّ النظر عن سخونة المياه.

وحذّرت المنظمة الدولية من أن الاستحمام بماء ساخن جدًّا من شأنه أن يتسبب في أضرار للإنسان، من بينها حروق الجلد وكذلك تدمير أنسجته؛ الأمر الذي يجعل مقاومته للميكروبات المنتشرة في الجو ضعيفة.

وجددت المنظمةُ التأكيدَ على أن غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام لمدة لا تقل عن 20 ثانية هو أحد سبل الوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى عدم لمس الفم والأنف والعينين.