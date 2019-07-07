بتعاون أمني.. إزالة كلية لتعديات على مساحة 7 آلاف م2 بـ"نورية مكة"

نفّذتها بلدية العمرة الفرعية وضمت 9 أراضٍ مسوّرة وإحداثات غير نظامية

أزالت بلدية العمرة الفرعية بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري، (9) أراضٍ مُسوّرة وإحداثات غير نظامية في حي النورية الشرقية بمكة المكرمة داخل النطاق العمراني، بمساحة إجمالية بلغت (7.500) م2.

تمت الإزالة بشكل كلي بمشاركة الجهات الأمنية؛ ممثلة في شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، بعد أن تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية؛ للتأكد من ملكية المواقع وعدم نظامية البناء فيها.

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07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440 12:12 PM

نفّذتها بلدية العمرة الفرعية وضمت 9 أراضٍ مسوّرة وإحداثات غير نظامية

بتعاون أمني.. إزالة كلية لتعديات على مساحة 7 آلاف م2 بـ"نورية مكة"

أحمد العبدالله

مكة المكرمة

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أزالت بلدية العمرة الفرعية بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري، (9) أراضٍ مُسوّرة وإحداثات غير نظامية في حي النورية الشرقية بمكة المكرمة داخل النطاق العمراني، بمساحة إجمالية بلغت (7.500) م2.

تمت الإزالة بشكل كلي بمشاركة الجهات الأمنية؛ ممثلة في شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة، بعد أن تم اتخاذ كل الإجراءات النظامية؛ للتأكد من ملكية المواقع وعدم نظامية البناء فيها.

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