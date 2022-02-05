بريطانيا تسجِّل 84,053 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا

فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 17,689,885

سجَّلت بريطانيا 84,053 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), و254 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.



وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 17,689,885، فيما بلغت حصيلة الوفيات 157,984.