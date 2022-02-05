بريطانيا تسجِّل 84,053 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت بريطانيا 84,053 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), و254 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 17,689,885، فيما بلغت حصيلة الوفيات 157,984.
فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 17,689,885
سجَّلت بريطانيا 84,053 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), و254 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 17,689,885، فيما بلغت حصيلة الوفيات 157,984.