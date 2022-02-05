بريطانيا تسجِّل 84,053 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا

فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 17,689,885

سجَّلت بريطانيا 84,053 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), و254 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 17,689,885، فيما بلغت حصيلة الوفيات 157,984.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443 12:23 AM

فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات 17,689,885

بريطانيا تسجِّل 84,053 إصابة يومية جديدة بفيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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سجَّلت بريطانيا 84,053 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19), و254 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 17,689,885، فيما بلغت حصيلة الوفيات 157,984.

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بريطانيا فيروس كورونا الجديد لقاح كورونا كورونا

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