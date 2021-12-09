وكالة شؤون المسجد النبوي تشارك في "ملتقى الترجمة"

اشتمل على ورش عمل وجلسات حوارية على مدى يومين

شاركت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة بالوكالة المساعدة للغات والترجمة، في ملتقى "الترجمة" الذي اشتمل على ورش عمل وجلسات حوارية أقيمت خلال يومين, بمشاركة متخصصين في مجالات الترجمة من جهات عدة.

واستعرضت وكالة شؤون المسجد النبوي جوانب العمل المتعلقة بتوظيف الترجمة في إيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم, وتعزيز أثرهما الدعوي, وبناء القدرة على التواصل باللغات العالمية, وتطوير خطط التواصل مع قاصدي المسجد النبوي, ودفع جهود التميّز في منظومة الخدمات الموجهة للزائرين والمعتمرين .

ويهدف الملتقى الذي اختتمت أعماله في الرياض إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات, والاستفادة من التجارب والتقنيات المساهمة في نمو الترجمة للوصول إلى الاحترافية والممارسة الإبداعية.