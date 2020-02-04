مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يعلن أسماء سفراء برامج نظام المنافسات المتفوقين

أحرزوا نتائج مميزة في اختبار تدريب ممارسي المشتريات المقدم من معهد الإدارة

أعلن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، قائمة سفراء المشتريات المتفوقين بناءً على برامج تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، حيث تضم القائمة أسماء السفراء الذين أظهروا تفوقهم خلال الدورات التدريبية، إضافة إلى الجهات التي ينتسب لها السفراء المتفوقون ونسبة التفوق فيها.

وتهدف هذه القائمة إلى تحفيز وتشجيع سفراء نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديدة، وتقديم الشكر على ما بذلوه من جهود أسهمت في تحقيق أهداف النظام الجديد.

وتشمل القائمة التي أطلق عليها المركز اسم لائحة الشرف، 124 سفيراً ممّن أحرزوا نتائج مميزة في اختبار تدريب ممارسي المشتريات المقدم من معهد الإدارة العامة لاختبار معلوماتهم حول النظام الجديد ولوائحه الداعمة، إضافة إلى اختبار تأهيل سفراء المشتريات المقدم بوساطة المركز لاختبار مؤهلاتهم في التعاطي مع التغييرات التي يحدثها النظام الجديد وإدارتها ودعم منسوبي المشتريات الآخرين في تبنيها.

من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق المهندس عبدالرزاق العوجان؛ عن فخره واعتزازه بسفراء المشتريات جميعهم؛ نظراً للجهد الذي بذلوه في سبيل تأهيلهم ليكونوا سفراء في جهاتهم.

وأكد أهمية الدور الذي يقوم به السفراء في تيسير الانتقال للنظام الجديد وتحقيقه أهدافه الإستراتيجية وعلى رأسها رفع كفاءة الإنفاق الحكومي الذي يعد إحدى أهم ركائز ميزانية 2020، ومن المستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة 2030 متشاركاً في ذلك مع هدف إستراتيجي آخر للنظام وهو تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال تنمية المحتوى المحلي ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال "العوجان": برنامج تأهيل سفراء المشتريات هو أحد برامج مشروع إدارة التغيير لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، الذي أطلقه المركز بالتعاون مع جهات عدة، في النصف الثاني لعام 2019 لهدف ضمان نجاح الانتقال للنظام الجديد، حيث يشمل المشروع برنامجاً لتدريب ممارسي المشتريات في الجهات الحكومية على النظام الجديد ولوائحه الداعمة، إضافة إلى خطة إعلامية شاملة للقطاعين الحكومي والخاص والمجتمعين المحلي والدولي.

وأضاف: البرنامج يهدف أيضاً لرفع الوعي بالنظام الجديد وإيجاد منظور إيجابي نحوه مع الحفاظ عليه، مفيداً بأنه تم تجهيز مركز الاتصال الموحد بوزارة المالية لاستقبال جميع الاستفسارات المتعلقة بالنظام الجديد على مدار الأسبوع والإجابة عنها، إضافة لإعداد مجموعة من المواد الإرشادية التي تهدف لتبسيط النظام الجديد التي يمكن الوصول إليها عن بُعد من خلال مركز المعرفة المالية بموقع وزارة المالية.

يُذكر أن مركز تحقيق كفاءة الإنفاق يتبنى برنامجاً لتأهيل نخبة من ممارسي المشتريات في الجهات الحكومية ليكونوا سفراءً في جهاتهم بهدف تقديم الدعم والتمكين لمنسوبي الجهة في تطبيق النظام الجديد من خلال تحفيزهم وتوجيهم وتقديم الدعم الفني ونقل المعرفة المتعلقة بالنظام الجديد لهم، إضافة إلى رفع التقارير اللازمة للجهات المعنية.

وأكمل نحو 470 متدرباً تأهيلهم حتى الآن بنسبة 80% من إجمالي المرشحين للتدريب، ومن المتوقع أن يتم البرنامج آخر مراحله خلال الشهر القادم ليغطي قرابة 600 جهة حكومية في جميع أنحاء المملكة، حيث يعتزم المركز تحديث القائمة فور إتمام البرنامج.