"تعليم المهد" يستقبل المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية

"القحطاني": إضافة مهمة لتحقيق تطلعات القيادة ورؤية الوطن

استقبلت إدارة التعليم بمحافظة المهد، صباح اليوم، المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية، بعد أن حجز جميع المرشحين والمرشحات مواعيد المقابلات الشخصية عبر الرابط الإلكتروني للمقابلات.

ووجه مدير التعليم بالمهد، محمد بن علي القحطاني، بتسخير جميع الإمكانيات لاستقبال المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية، وتسهيل ما يلزم لاستكمال مقابلاتهم وإجراءات تعيينهم.

وهنأ "القحطاني" المرشحين والمرشحات، مرحبًا بهم بين أهلهم وزملائهم في محافظة المهد. وقال إنهم يمثلون إضافة مهمة لفريق العمل لتحقيق تطلعات القيادة ورؤية الوطن، راجيًا لهم التوفيق والسداد.

وقال المساعد للشؤون المدرسية، كامل الصحفي، إن إدارة التعليم ممثلة في شؤون المعلمين واللجان الخاصة بالمقابلات، تعمل على خدمة المرشحين والمرشحات وتسهيل استكمال إجراءاتهم ومتابعة شؤونهم، وتقديم ما يحتاجون إليه من عون ومساندة، مجددًا الترحيب بهم في محافظة المهد، وداعيًا لهم بالتوفيق والسداد.

وأضاف أنه يلزم على المرشحين والمرشحات إحضار أصول مستندات: "الهوية الوطنية، وثيقة التخرج، السجل الأكاديمي، شهادة قياس، شهادة الدبلوم التربوي لمن حصل عليه بعد البكالوريوس"، وأصول الوثائق الأخرى للمرشحين والمرشحات على برامج التربية الخاصة.