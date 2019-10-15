المملكة تقفز 8 مراكز دولية في مؤشر "الاستقلال القضائي"

تقدمت في عدة مؤشرات في تقرير التنافسية العالمية 2019

قفزت المملكة ثمانية مراكز دولية في مؤشر "الاستقلال القضائي"، محققة الترتيب الـ16 عالمياً وفق تقرير التنافسية العالمية لعام 2019، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" في جنيف.

واعتلت المملكة أربعة مراكز في مؤشر كفاءة الإطار القانوني لتسوية النزاعات، لتحقق الترتيب الـ17عالمياً، فيما حافظت على ترتيبها الـ11 عالمياً في مؤشر "مواءمة الإطار القانوني للأعمال الرقمية".

وفي مؤشر كفاءة الإطار القانوني للطعن في اللوائح، قفزت المملكة 11 مركزاً حيث أصبح ترتيبها الـ18 عالمياً.

وقد حققت المملكة تقدماً كبيراً في عدة مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية، في تقرير التنافسية العالمية.

وأسهمت إصلاحات وزارة العدل في جميع القطاعات العدلية والخطوات التطويرية في تحقيق العديد من المراكز المتقدمة في المؤشرات الدولية، سواء تقرير التنافسية العالمية الصادر عن "دافوس"، أو تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي.

وأظهر تقرير التنافسية العالمية 2019، تقدم المملكة إلى المركز الـ36 عالمياً، متقدمة بثلاثة مراكز عن ترتيبها العام الماضي، وجاءت المملكة في المركز الرابع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واحتلت المملكة المرتبة الثالثة بين دول مجموعة العشرين "G20" والـ11عالمياً، في محور الحوكمة التقنية، متقدمةً على بريطانيا التي احتلت المرتبة الـ15 والصين التي احتلت المرتبة الـ 24.

ونوّه التقرير إلى جهود المملكة الساعية إلى تنويع اقتصادها، لا سيما عبر تطوير تقنية المعلومات والاتصالات، كما حصلت المملكة على تقييمات متقدمة في العديد من المؤشرات الأساسية والفرعية.

من جانبه قال عضو المجلس الأعلى للقضاء الشيخ محمد أمين بن عبدالمعطي مرداد، لـ"سبق": القضاء في المملكة يشهد عناية ورعاية فائقة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف: الرعاية الكريمة لمرفق القضاء في المملكة تمخض عنها تنفيذ العديد من المشاريع التطويرية التي يراد منها خدمة المستفيدين وإنجاز قضاياهم بكل الوسائل التقنية المعينة على راحتهم وإنجاز معاملاتهم؛ من خلال المشاريع المتنوعة التي نفذتها الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، والتي تركزت على تسهيل الإجراءات وإدخال التقنية المساعدة على سرعة الإنجاز بدعم ومتابعة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.

وأردف: هذا التقدم في المراكز خير دليل على استقلالية القضاء وتطوره في المملكة، كما حققت تقدماً كبيراً في عدة مؤشرات قضائية وقانونية وتشريعية، وفق المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، وهو أعلى جهة عالمية تهتم بالشأن العدلي والاقتصادي.

وتابع: أظهرت هذه المؤشرات أن المملكة تطورت كثيراً في العديد من الإجراءات القضائية وسهلت على المستفيدين والمستثمرين لضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تحمي الحقوق وتحفز المستثمرين لاقتناص الفرص الواعدة للاستثمار بالمملكة؛ نتيجة تطور النظام القضائي وحفظ حقوق المستثمرين والمتقاضين.

وثمن دعم القيادة الرشيدة لمرفق القضاء لتحقيق تطلعاتها في مسيرة الإنجاز والتطور وفق رؤية المملكة 2030.