خبيرة تغذية: هذا المشروب مفيد لصحة القلب

نصحت بكوب واحد منه يوميًا

تنصح الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا، كبيرة خبراء التغذية في قسم الرعاية الصحية بمدينة موسكو، بشرب الكاكاو للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية ولتحسين وظائف الدماغ.



ووفقًا للخبيرة، الكاكاو مصدر للبروتينات والكربوهيدرات والأحماض العضوية والعناصر المعدنية وفيتامينات A وPP ومجموعة فيتامين B .



وأشارت الدكتورة في حديث لوكالة "موسكفا" للأنباء نقله موقع "روسيا اليوم" إلى أن " بذور الكاكاو تحتوي على نسبة عالية جدا من الفلافونويد الحيوي، المضاد الطبيعي للأكسدة، الذي يحمي أغشية خلايا الجسم من التلف. وقد أظهرت نتائج الدراسات العلمية، أن تناول الكاكاو باعتدال، يساعد على التحكم بمستوى السكر في الدم ويخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وعلاوة على هذا ثبت أن الكاكاو يحسن وظائف الدماغ، ويساعد أيضًا على تطبيع مستوى الدهون وضغط الدم".

وأكدت الخبيرة في الوقت ذاته، على ضرورة شرب الكاكاو المحضر من مسحوق بذور الكاكاو، بكميات معتدلة- كوب واحد في اليوم لا أكثر.