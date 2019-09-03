"الدفاع المدني" ينبّه من الاجتهادات بـ"دفع" السيارات المحترقة.. ويؤكد أن "الفيديو المتداول" زاد من الخسائر

أشاد بمبادرة الشاب ودعا المبادرين لتقييم الحالات مسبقاً

‏‫نبهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض من الاجتهادات بـ"دفع" السيارات المحترقة، مؤكداً بأن "الفيديو المتداول" زاد من الخسائر المادية باحتراق جزئي في مركبتين، خاصة بأن الإجراء حدث دون وجود أي محتجزين.

وأشاد الدفاع المدني بشجاعة ومبادرات شباب الوطن للمساعدة دائمًا، مشدداً على أن مبادرة واجتهاد صاحب المركبة في الفيديو والمقصد النبيل من هذا الإجراء.

ودعا الدفاع المدني المبادرين دائمًا إلى تقييم الحالات وأهميتها، خاصة في عدم وجود محتجزين أو مصابين.

وتفصيلاً قال في بيان: إنه إيضاحاً للمقطع المتداول عن حادث حريق لمركبة بجوار أحد المنازل بحي السويدي بمدينة الرياض وما قام به أحد الأشخاص من محاولات للتعامل مع الحادث، وذلك بإبعاد السيارة المحترقة عن المنزل المجاور لها وتكرار دفع السيارة المحترقة بمركبته عدة مرات في الوقت الذي كان قد أبلغ صاحب المركبة المحترقة الدفاع المدني بالحادث في حينه، ولخطورة مثل هذا التصرف والذي قد يتوقع البعض أنها طريقة آمنة وصحيحة في التعامل في مثل هذا الحالات ولحرص الدفاع المدني على سلامة الجميع وحتى لا يتخذ هذا الإجراء كطريقة للتعامل مع هذه الحوادث.

فإن المديرية توضح أن ما حدث هو اجتهاد قد ينتج عنه خطورة كبيرة لاسيما أنه لا يوجد محتجزون بالموقع إضافة لقرب موقع الحادث من خدمات الدفاع المدني، كما أن هذا التعامل قد يؤدي إلى انتقال الحريق لأكثر من موقع وتطوره بشكل خطير مما يؤدي إلى المزيد من الخسائر المادية وهو ما حدث فعلاً في هذا الحادث، وذلك بتضرر جزئي لمركبتين كانتا متوقفتين في الجانب المقابل، حيث تضررتا بعد دفع المركبة المحترقة في موقع قريب منهما.

ولأننا نعلم يقيناً شجاعة و مبادرات شباب الوطن للمساعدة دائمًا والتي نفخر بها، ونعلم أيضًا مبادرة واجتهاد صاحب المركبة والمقصد النبيل من هذا الإجراء، و لكن حتى لا تكون هذه الطريقة أسلوباً يتبع من قبل الآخرين، فإننا نؤكد الخطورة الكبيرة لهذه الطريقة وما قد ينتج عنها من تطور للحادث وما قد تؤدي إليه من نتائج لا يحمد عقباها، حيث إنه في مثل هذه الحوادث فإن إخلاء المنزل المجاور للحادث والمركبات يكتسب أهمية أكبر في احتواء الموقف وعدم تعريض أنفسهم لمخاطر عالية،

داعين المبادرين دائمًا إلى تقييم الحالات وأهميتها، خاصة في عدم وجود محتجزين أو مصابين، كما أن عمليات الدفاع المدني تقدم للمبلغين أثناء البلاغ تعليمات فورية حول التصرف السليم للمحافظة على الأرواح ريثما تصل فرق الدفاع المدني .

مع تمنياتنا للجميع بالسلامه دائمًا.