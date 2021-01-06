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أكدت أنه يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة

إيطاليا ترحب ببيان العلا وتسوية الخلاف الداخلي لدول مجلس التعاون

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رحبت إيطاليا بما تضمنه بيان العلا للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الحادية والأربعين بمحافظة العلا.

وأعربت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان اليوم تقديرها لجهود دولة الكويت والولايات المتحدة المتواصلة, لتحقيق هذه التسوية والتزام الأطراف البناء بتجاوز الخلاف.

وأكد البيان أن تسوية الخلاف الداخلي لدول مجلس التعاون الخليجي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.