بقيمة 1.8 مليار دولار.. توقيع مشروع الربط الكهربائي بين السعودية ومصر

عبدالعزيز بن سلمان: سيمكّننا من الانتقال إلى آفاق أكبر.. 3000 ميغاواط

وقّعت السعودية ومصر، اليوم، اتفاقية مشروع الربط الكهربائي بين البلدين بقيمة 1.8 مليار دولار.

وتتضمن الاتفاقية تعزيز تبادل القدرات الكهربائية بين الرياض والقاهرة ومصر بدءًا من 2022.

حيث سيصل حجم التبادل إلى 3000 ميغاواط من الكهرباء، بين البلدين، عقب انتهاء المشروع.

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز: الربط الكهربائي بين #المملكة و#مصر سيمكّننا من الانتقال إلى آفاق أكبر.