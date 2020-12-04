شرطة الرياض تطيح بمخالفيْن تورطا بجرائم احتيال على كبار السن

أثناء إجراء الضحايا عمليات السحب من أجهزة الصرف الآلي

صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على (مخالفين اثنين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والصومالية/ في العقدين الثاني والثالث من العمر)، متلبسين بعد تورطهما بجرائم بذات النمط والسلوك، المتمثل في الاحتيال على كبار السن أثناء إجرائهم عمليات السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي، وادعاء مساعدتهم ومن ثم استبدال بطاقاتهم بأخريات مشابهة بعد الحصول على البيانات السرية لها.

وقال "الكريديس": تم إجراء عمليات سحب نقدية وشرائية من خلالها، كما ضبط بحوزتهما (37) بطاقة صراف آلي و(10) أجهزة هواتف متنقلة متنوعة ومصاغاتٍ ذهبية ومبلغ مالي قدره (31,798) ريالاً، فيما بلغت قيمة العمليات الشرائية التي نفذت من خلال البطاقات المسروقة (720,000) ريالاً.

وأضاف: تم توقيفهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.