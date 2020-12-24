تونس.. قرار يقضي بسجن المرشح الرئاسي السابق نبيل قروي

بطاقة إيداع في السجن بخصوص قضية شبهة تبييض الأموال

أصدرت السلطات المختصة في تونس اليوم الخميس بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي.

وأكد رئيس مكتب الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائيّة بتونس محسن الدالي في تصريح لإذاعة "شمس إف أم" أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق القروي.



ويشار إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي وجه استدعاءً إلى رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي لجلسة استنطاق موعدها صباح اليوم بخصوص القضية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال.



وسبق إيقاف القروي تحفظياً على ذمة هذه القضية قبل أن يتم الإفراج عنه في انتظار انتهاء مأمورية الاختبار التي أذن بها قاضي التحقيق المتعهد بالملف.



وتم توقيف القروي في المرة الأولى في أغسطس (آب) الماضي، وهو ملاحق منذ 2017 بتهمة غسيل الأموال.

وأفرجت المحكمة عن القروي، مواصلة التحقيق معه، بعد أكثر من شهر عن توقيفه؛ حيث خاض الشوط الثاني من الانتخابات الرئاسية، خارج السجن بعد أن تم الإبقاء عليه موقوفاً في الجولة الأولى من الرئاسيات.