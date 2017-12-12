اليوم.. انطلاق فعاليات "يوم التتويج" للمصورين بـ"ملتقى ألوان"

بمشاركة عربية وخليجية.. ورفع قيمة جوائز التصوير والأفلام

تبدأ، اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة السادسة من ملتقى "ألوان السعودية" السنوي المعني بالمصورين الهواة والمحترفين، برعاية رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ويستمر لمدة أربعة أيّام في مركز الرياض الدولي للمعارض.

ويتوج اليوم في الافتتاح الأمير سلطان بن سلمان الفائزين من المصورين في مسابقات "التصوير، والأفلام القصيرة، والجائزة الخاصة (جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتصوير)، وتصوير الجمهور".

من جهته، رفع الأمير سلطان بن سلمان قيمة جوائز مسابقة التصوير الضوئي والأفلام السياحية القصيرة والأفلام السياحية.

وتشارك أكاديمية نيويورك للأفلام وهي أحد أهم المراكز المتخصصة في فنون التصوير والأفلام على مستوى العالم في تدريب المشاركين والمصورين المبتدئين على أعمال التصوير الفوتوغرافي وإنتاج الأفلام القصيرة.

يُذكر أن ملتقى ألوان هو أهم حدث سياحي في المملكة يختص بالتصوير السياحي، ويشارك فيه دول الخليج وبعض الدول العربية والهواة وتمثل السعودية ووجهاتها أساس اللقطات المتنافسة والأفلام المصورة في جميع المسابقات والعروض بالملتقى.