الأخضر السعودي يواجه اليابان.. ومواجهة عربية تجمع العراق وقطر

في دور الـ16 من بطولة أمم آسيا

يواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الياباني في دور الـ16 من بطولة كأس أمم آسيا، الاثنين المقبل الموافق لـ21 يناير ( الجاري ) على ملعب نادي الشارقة، عند الساعة 2 ظهراً بتوقيت السعودية.

وقد تحددت اليوم مواجهات دور الـ16 بعد نهاية مرحلة المجموعات.

حيث تأهل إلى دور الـ16 كل من الإمارات وتايلاند والبحرين (المجموعة الأولى)، الأردن وأستراليا (المجموعة الثانية)، كوريا الجنوبية والصين وقيرغيزستان (المجموعة الثالثة)، إيران والعراق وفيتنام (المجموعة الرابعة)، السعودية وقطر (المجموعة الخامسة)، اليابان وأوزبكستان وعمان (المجموعة السادسة).

وجاءت مواجهات دور الـ16 بمواجهة السعودية مع اليابان، والإمارات وقيرغيزستان، وتايلاند مع الصين، وإيران وعمان، والأردن وفيتنام، وأستراليا وأوزبكستان، وكوريا الجنوبية والبحرين وقطر والعراق.