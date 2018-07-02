بعد إعلان نمو الاقتصاد السعودي.. "ساعاتي" لـ"سبق": متوقع ضمن رؤية 2030

غلق الفجوة بين الإيرادات والنفقات الحكومية استوجب فرض الضرائب وخفض الإعانات

كشفت نشرة الحسابات القومية من الهيئة العامة للإحصاء عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الأول من عام 2018، حيث نما الاقتصاد الوطني السعودي بمعدل 1.2 بالمائة خلال الفترة، مقارنة بانكماش بنسبة معينة خلال الربع الرابع من 2017.

ومن جهته قال أستاذ الاقتصاد المحلل المالي د. عبد الرحيم ساعاتي إن التطورات الاقتصادية في الاقتصاد السعودي كانت متوقعة ضمن رؤية ٢٠٣٠، فالإستراتيجة بدائل بخطة التوازن المالي ٢٠٢٠ والتي عدلت بـ ٢٠٢٣ حيث يتم غلق الفجوة بين الإيرادات والنفقات الحكومية وهذا استوجب فرض الضرائب والرسوم وخفض الإعانات ، وهذا قلل من الانفاق الحكومي والذي كان محرك النشاط الاقتصادي وهذا سبب نسبة النمو السلبي للعام المنصرم .

وتابع: أدت سياسات ترشيد الانفاق الحكومي وحساب المواطن ودعم المبادرات الحكومية في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص الى تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة تشغيل العمالة السعودية ورفع كفاءاتها وهذا أدى الى النمو الإيجابي ويتوقع ان يستمر ذلك ، ويحتاج الاقتصاد إلى التفاؤل بنجاح الرؤية من جميع أفراد ومؤسسات المجتمع .