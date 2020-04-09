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أكد على ضرورة أن تستمر السلع التجارية والمساعدات الإنسانية في التدفق دون عوائق

الاتحاد الأوروبي يرحب بوقف إطلاق النار في اليمن ويطالب ببدء المحادثات برعاية أممية

رحب الاتحاد الأوروبي بإعلان قيادة القوات المشتركة للتحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) عن وقف إطلاق النار في اليمن.



وأكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية السياسية والأمنية الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان نشره مكتبه في بروكسل؛ أنه من الضروري الآن أن توقف الأطراف المحلية في النزاع، جميع الأعمال العدائية على الفور وتبدأ المحادثات بحسن نية تحت رعاية الأمم المتحدة.



وأضاف أن اجتماع الأزمة بين الطرفين، كما اقترح مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث، يمثل فرصة فريدة لمناقشة سبل إنهاء النزاع، مطالباً الأطراف بالمشاركة الحقيقية والبنّاءة في العملية، والامتناع عن أي أعمال أحادية قد تقوض هدفها.



وأوضح أنه يجب أن تستمر السلع التجارية، خاصة الأدوية، وكذلك المساعدات الإنسانية، في التدفق دون عوائق، والوصول إلى المحتاجين في هذه الفترة الحرجة، مؤكداً أن وباء الفيروس المستجد لا يعرف حدودًا ولا يفرق بين الصديق والعدو، ويمكن أن يكون تأثيره على دولة مزقتها الحرب ست سنوات كارثيًّا.



وأعلن الاتحاد الأوروبي دعمه بشكل كامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة وفريقه، وأنه سيعزز مشاركته مع جميع اليمنيين بما في ذلك من خلال التواصل مع الأطراف وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين.