ألمانيا: ارتفاع حالات الإصابة المؤكّدة بكورونا إلى 182028

عدد الوفيات قفز إلى 8522

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الثلاثاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا ارتفع بواقع 213 إلى 182028.

وأضافت، أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس قفز إلى 8522 بتسجيل 11 وفاة جديدة.