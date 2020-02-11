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كان في استقباله الأمير فيصل بن بندر

رئيس الوزراء الكويتي يصل الرياض

وصل الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اليوم إلى الرياض .

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وتركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء - الوزير المرافق -، والأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد الجابر الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.