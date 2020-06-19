"الصحة" تعلن تسجيل 4301 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 150292

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 19 يونيو 2020، تسجيل 4301 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 150292 حالة .

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 1849 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 95764 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1184 حالة وفاة.

وقالت الوزارة: الحالات النشطة بلغت 53344، فيما ارتفعت الحالات الحرجة إلى 1941