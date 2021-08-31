جوجل تحذف 8 تطبيقات أندرويد مصابة بفيروس يورطك في اشتراكات احتيالية

بعض الضحايا وجدوا أنفسهم يسددون أكثر من 240 جنيهاً إسترلينياً في العام

أكدت الشرطة البلجيكية أن شركة "غوغل" حذفت مؤخراً 8 تطبيقات من متجر "غوغل بلاي"، مشيرة إلى أنها نصحت المستخدمين الآن بإزالتها من هواتفهم دون تأجيل، حسب سبوتنيك.

وتفصيلاً، ذكرت صحيفة "إكسبريس" أنه يعتقد أن جميع هذه التطبيقات تشتمل على برنامج "جوكر" الضار الخطير، مشيرة إلى أن البرنامج قادر على إحداث فوضى في أي هاتف يصيبه.

وبمجرد تثبيت البرنامج، فإنه يمتلك القدرة على تثبيت برامج التجسس الخفية وبرامج الاتصال المميزة على الأجهزة، وبإمكان هذه البرنامج تسجيل المستخدمين في خطط اشتراك شهرية باهظة الثمن.

وأشارت إلى أن بعض الضحايا وجدوا أنفسهم يسددون أكثر من 240 جنيهاً إسترلينياً في العام مقابل هذه الاشتراكات الاحتيالية.

وبحسب باحثين في شركة "كويك هيل سيكوريتي لاب" للأمن السيبراني، فإن فيروس جوكر يمكنه الوصول في وقت لاحق إلى الرسائل النصية وجهات الاتصال والكثير من المعلومات الأخرى على الهواتف الذكية.

وبينت الصحيفة أن التطبيقات المتأثرة بفيروس جوكر هي:

"Auxiliary Message، وElement Scanner، وFast Magic SMS، وFree CamScanner، وGo Messages، Super Message، وGreat SMS، وTravel Wallpapers".