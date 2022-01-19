"الدوسري": " 52% نسبة الالتزام بالتوطين و10 فرص عمل بنجران

خلال تفقد منافذ بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بنجران وحبونا

نفذت لجان التوطين في نجران وحبونا، زيارات ميدانية لمنافذ البيع في في نشاط الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

يأتي ذلك، بتوجيه ومتابعة من أمين عام التوطين بالمنطقة، عبدالله الدوسري.

وقال "الدوسري" إن الزيارات الميدانية في نجران وحبونا شملت ٤٠ منشأة.

وأضاف: وجد أن أعداد السعوديين العاملين بلغ ٧٣ موظفاً سعودياً، منهم أربع موظفات سعوديات، فيما بلغ عدد الوافدين ٦٩ وافداً من مختلف الجنسيات.

وتابع قائلاً: جرى إنذار منشأة واحدة وحصر 10 فرص وظيفية من أجل أن تُشغل بالسعوديين.

ولفت إلى تجاوز نسب التوطين في المحلات التي تمت زيارتها ٥٢%.

كما أهاب "الدوسري" بأصحاب الأعمال سرعة توظيف السعوديين، تجنباً لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.