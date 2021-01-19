اليابان.. مصرع 60 شخصًا خلال محاولات تنظيف بيوتهم من الثلوج

الحكومة تتعهد بتقديم مساعدات مالية طارئة للمناطق الشمالية

قال كازويوشي أكابا وزير أراضي الدولة والبنية التحتية والنقل والسياحة الياباني: إن حكومة بلاده ستقدم مساعدات مالية طارئة للمناطق الشمالية؛ حيث لا تكفي الموارد المحلية لإزالة الثلوج.

وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي في طوكيو، أن أكثر من 60 شخصًا لقوا حتفهم، خلال محاولات تنظيف بيوتهم من الثلوج التي غمرتها.

وتابع الوزير الياباني القول: "ستحسب الحكومة بسرعة المبالغ المطلوبة، وستقدم لكي تتم عمليات إزالة الثلوج بشكل آمن. نحن في غاية القلق بخصوص مقتل عدد قياسي من المواطنين، خلال عمليات التخلص من الثلوج".

ووفقًا للوزير، تجاوز عدد الضحايا هذا العام، الرقم القياسي المحزن السابق الذي تم تسجيله في شتاء 2017- 2018.

وغالبية القتلى خلال تنظيف المباني من الثلوج، هم من كبار السن، الذين سقطوا من على أسطح منازلهم، خلال محاولة تنظيفها من الثلوج؛ وفق "روسيا اليوم".

ومنذ ديسمبر من العام الماضي، يتواصل تساقط الثلوج دون توقف، في شمال جزيرة هونشو اليابانية الرئيسية، وفي جزيرة هوكايدو الواقعة في شمال البلاد. وتسبب ذلك في شل حركة المرور وتعطيل عمل الخدمات، مرات كثيرة.