تعرَّف على هذه الصورة .. تجمع الملك سلمان و"فهد بن سلطان" وعمرها 38 عاماً

أطلقها "العمراني" من أرشيفه وتحدث عن تاريخها وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي

تداول رواد مواقع التواصل صورة قديمة للملك سلمان بن عبدالعزيز، ويظهر خلفه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان.

الصورة التي أطلقها الباحث عبدالله العمراني؛ من أرشيفه "تراثيات أبو مياسة"، تحدث عن تاريخها لـ "سبق"، فقال: "هذه الصورة التُقطت للملك سلمان بن عبدالعزيز، عندما كان أميراً للرياض، في قصر الحكم، خلال مبايعة الشعب للملك فهد بن عبدالعزيز، ملكاً على البلاد، وذلك في ٢٣ شعبان ١٤٠٢ هـ".