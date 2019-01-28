





10

تشهد المنطقة منذ أمس أمطاراً غزيرة أدّت إلى جريان الأودية

بعد أن أغلقته السيول المنقولة .. فتح طريق تبوك - المدينة المنوّرة

أعلنت "أمن الطرق" -قبل قليل- في تنبيهٍ، إعادة فتح طريق تبوك - المدينة المنوّرة.

وقالت "أمن الطرق" عبر حسابها في "تويتر": إلحاقاً للتنبيه السابق بشأن إغلاق طريق تبوك - المدينة المنوّرة بين (محافظة تيماء ومركز القليبة) بسبب السيول المنقولة؛ نود التنويه بأن الطريق أصبح سالكاً الآن.

وكانت محافظة تبوك قد شهدت أمس، أمطاراً شديدة عُلِّقت على أثرها الدراسة صباح اليوم.