"الوزراء الكويتي" يدين استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية تهديد أمن السعودية

أكد وقوفه إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها

دان مجلس الوزراء الكويتي بأشد عبارات الشجب والاستنكار استمرار محاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تهديد أمن السعودية.

وقال المجلس في بيانه الصادر عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت: إن استمرار هذه الممارسات العدوانية وتصاعد وتيرتها باستهداف أمن السعودية واستقرار المنطقة، وتجاهُل جهود المجتمع الدولي لإنهاء الصراع الدائر في اليمن، يُشكِّل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني.

وأشار إلى أن هذا الأمر يتطلب تدخُّل المجتمع الدولي السريع لوقف هذه الاعتداءات، ومحاسبة مرتكبيها. مؤكدًا وقوف الكويت إلى جانب السعودية، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.