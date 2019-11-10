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تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى التاسعة مساء

تنبيه متقدم لـ"عسير": أمطار ورياح نشطة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني الرؤية، على عدد من محافظات ومدن منطقة عسير، وتستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

وشَمِل التنبيه مدينة أبها، ومحافظات: (الحرجة، والمجاردة، والنماص، وبارق، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، ومحايل).

وأشار تنبيه الأرصاد إلى أن هذه الأمطار، قد تؤدي إلى جريان السيول في عدد من الأودية.