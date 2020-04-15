روسيا تقترب من الـ 25 ألف إصابة بكورونا بعد زيادة يومية قياسية

3388 إصابة جديدة و28 وفاة في آخر 24 ساعة والإجمالي 198 متوفى

قال مركز الاستجابة لتفشي فيروس كورونا، إن روسيا سجّلت اليوم الأربعاء، 3388 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصل إجمالي الإصابات فيها إلى 24490.

ووفق "رويترز"، أعلن المركز تسجيل 28 وفاة جديدة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 198 حالة.