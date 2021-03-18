"الداخلية" تنفذ زيارات ميدانية لأسر شهداء الواجب لتقديم لقاح فيروس كورونا

"الفرق الطبية" قدمت نصائح توعوية عن مأمونية اللقاح وأهميته في الوقاية

نفذت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين, زيارات ميدانية لعددٍ من أسر شهداء الواجب "رحمهم الله" في منازلهم بمدينة الرياض اليوم، لتقديم لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك في إطار حملة "الوقاية أمان" وامتدادًا للرعاية الكريمة بأسر الشهداء.

وقدمت الفرق الطبية أثناء وجودها في منازل أسر شهداء الواجب، نصائح طبية توعوية عن مأمونية اللقاح وأهميته في الوقاية من خطر الفيروس، بما يعود بالنفع على الفرد بشكل خاص ومجتمعنا بإذن الله.

وتهدف حملة الوقاية أمان إلى تقديم لقاحات فيروس كورونا لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية وذويهم، وأسر شهداء الواجب، بالإضافة إلى تقديم اللقاح للجميع من خلال المراكز التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في جميع مناطق المملكة، وذلك من خلال حجز مواعيد الحصول على اللقاح عبر تطبيق "صحتي".

لقاح كورونا وزارة الداخلية فيروس كورونا الجديد

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18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442 10:27 PM

"الفرق الطبية" قدمت نصائح توعوية عن مأمونية اللقاح وأهميته في الوقاية

"الداخلية" تنفذ زيارات ميدانية لأسر شهداء الواجب لتقديم لقاح فيروس كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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نفذت الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين, زيارات ميدانية لعددٍ من أسر شهداء الواجب "رحمهم الله" في منازلهم بمدينة الرياض اليوم، لتقديم لقاح فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك في إطار حملة "الوقاية أمان" وامتدادًا للرعاية الكريمة بأسر الشهداء.

وقدمت الفرق الطبية أثناء وجودها في منازل أسر شهداء الواجب، نصائح طبية توعوية عن مأمونية اللقاح وأهميته في الوقاية من خطر الفيروس، بما يعود بالنفع على الفرد بشكل خاص ومجتمعنا بإذن الله.

وتهدف حملة الوقاية أمان إلى تقديم لقاحات فيروس كورونا لمنسوبي ومنسوبات وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية وذويهم، وأسر شهداء الواجب، بالإضافة إلى تقديم اللقاح للجميع من خلال المراكز التابعة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية في جميع مناطق المملكة، وذلك من خلال حجز مواعيد الحصول على اللقاح عبر تطبيق "صحتي".

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