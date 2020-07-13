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قال إن الاتحاد الآسيوي في تواصل مباشر مع الجميع من أجل التطوير

آل خليفة: نشجع الاتحادات الوطنية للتواصل ونحرص على إشراكهم في صناعة القرار

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أكد رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة أن الاتحاد القاري يشجع دائماً الاتحادات الوطنية على التواصل المباشر من أجل التطوير.

جاء ذلك أثناء الكلمة التي ألقاها بنظام الاتصال المرئي "عن بعد" استجابة للمبادرة التي أطلقها رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم راشد بن حميد النعيمي، التي افتتحت اليوم بمشاركة عدد من كبار المسؤولين عن صناعة كرة القدم في العالم يتقدمهم رئيس الاتحاد الدولي للعبة السويسري جياني انفانتينو وممثلي الأندية والحكام والمدربين واللاعبين والإعلاميين.

وأوضح آل خليفة أنه يتم العمل على تفعيل تنفيذ مشروع تراخيص الأندية، الذي يساعد على تعزيز احترافية واستقرار الأندية الآسيوية، ولدينا العديد من ورش العمل الخاصة بمراقبي المباريات والأجهزة الطبية والإدارية والإعلامية التي تشرف على تنظيم المسابقات وخلال أسابيع قليلة سيتم تنظيم ورشة متخصصة للاتحادات الآسيوية حول تجاربها في التعامل مع مرحلة فيروس كورونا واستعداداتها لاستئناف المسابقات في الموسم الجديد.

وأكد آل خليفة حرص الاتحاد الآسيوي على عدم توقف برنامج المساعدات المالية للاتحادات، وعدم التأثر بأزمة فيروس كورونا، وصرف المدفوعات ضمن الخطة المعتمدة، لضمان دفع رواتب الموظفين والمدفوعات الأخرى دون أي تأخير.