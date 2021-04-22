"الصحة": العدوى تنتقل في 44 % من الحالات قبل ظهور الأعراض

حثَّت على لبس الكمامة وأخذ اللقاح والحفاظ على التباعد الجسدي

أكدت وزارة الصحة أنه ‏قبل ظهور الأعراض، وقبل أن يعرف المصاب بإصابته، تنتقل العدوى في 44% من الحالات.

ودعت "الصحة" إلى الالتزام دومًا بالإجراءات الاحترازية قائلة: "التزم دومًا بالإجراءات الاحترازية؛ فأنت لا تعرف إن كان الشخص الذي أمامك مصابًا أم لا".

وللخروج من الجائحة حثَّت "الصحة" على لبس الكمامة، وأخذ اللقاح، والحفاظ على التباعد الجسدي.