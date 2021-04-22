"الصحة": العدوى تنتقل في 44 % من الحالات قبل ظهور الأعراض

أكدت وزارة الصحة أنه قبل ظهور الأعراض، وقبل أن يعرف المصاب بإصابته، تنتقل العدوى في 44% من الحالات.
ودعت "الصحة" إلى الالتزام دومًا بالإجراءات الاحترازية قائلة: "التزم دومًا بالإجراءات الاحترازية؛ فأنت لا تعرف إن كان الشخص الذي أمامك مصابًا أم لا".
وللخروج من الجائحة حثَّت "الصحة" على لبس الكمامة، وأخذ اللقاح، والحفاظ على التباعد الجسدي.
حثَّت على لبس الكمامة وأخذ اللقاح والحفاظ على التباعد الجسدي
أكدت وزارة الصحة أنه قبل ظهور الأعراض، وقبل أن يعرف المصاب بإصابته، تنتقل العدوى في 44% من الحالات.
ودعت "الصحة" إلى الالتزام دومًا بالإجراءات الاحترازية قائلة: "التزم دومًا بالإجراءات الاحترازية؛ فأنت لا تعرف إن كان الشخص الذي أمامك مصابًا أم لا".
وللخروج من الجائحة حثَّت "الصحة" على لبس الكمامة، وأخذ اللقاح، والحفاظ على التباعد الجسدي.