"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على شرق المملكة ووسطها والمرتفعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار على الشرقية والرياض ونجران والمدينة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً لرياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الشرقية، الرياض، نجران، المدينة المنوّرة، مكة المكرّمة)، فيما تكون السماء غائمة جزئياً على شرق المملكة ووسطها والمرتفعات الجنوبية الغربية؛ قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.